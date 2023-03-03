Командир подразделения ВСУ получил приказ немедленно покинуть Артемовск Фото: REUTERS

Командир подразделения Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск Донецкой народной республики.

«Подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования», – сказал он видеообращении в своем Telegram-канале.

«Мадьяр» добавил, что приказ будет выполнен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. По его словам, Киеву «важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли.

Кроме того, украинский лидер говорил, что ситуация на Артемовском направлении постоянно остается сложной. Между тем командир сухопутных войск ВСУ Александр Сырский назвал крайне напряженной ситуацию в Артемовске.