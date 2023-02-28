Командир ВСУ Сырский назвал крайне напряженной ситуацию в Артемовске Фото: REUTERS

Для Вооруженных сил Украины сложилась крайне напряженная ситуация в Артемовске, считает командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, противник бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды, которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», – приводятся его слова в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

Как заявил генерал-полковник, в боях за город украинские войска демонстрируют многочисленные примеры мужества и героизма.

Напомним, ранее командир украинских подразделений, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для ВСУ ситуацию. Одной из серьезных проблем он назвал дефицит вооружений.

Тем временем временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска.