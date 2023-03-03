«Льготная ипотека» помогла улучшить жилищные условия 1 миллиона семей в России

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С апреля 2020 года, когда начала действовать «Льготная ипотека», ей воспользовались порядка 1 млн российских семей. Сумма оформленных кредитов составила 3,5 трлн рублей. Такие данные приводит Институт развития ДОМ.РФ, который выступает оператором программы. Наибольшим спросом подобные кредиты пользуются в Москве (банки заключили 120,1 тыс. договоров), Санкт-Петербурге (94,8 тыс.) и Подмосковье (91,8 тыс.). В топе также Краснодарский край (65,9 тыс.), Свердловская (42 тыс.), Тюменская (40,8 тыс.), Новосибирская (34 тыс.), Ростовская области (31,9 тыс.). Замыкают первую десятку Республика Татарстана (31,9 тыс.) и Ленинградская область (28,5 тыс.).

— Льготная ипотека на новостройки в непростые для стройотрасли периоды помогала государству решать приоритетную задачу по улучшению жилищных условий граждан. Она существенно поддержала рынок в прошлом году, в период резкого роста рыночных ставок и общей неопределенности, создала условия для поддержания спроса и запуска девелоперами новых проектов, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По оценкам Института развития, в 2023 году мерой поддержки воспользуются около 215 тысяч семей. Такие займы за январь и февраль уже оформили более 28 тысяч клиентов банков.

— А если взять все госпрограммы, оператором которых выступает ДОМ.РФ, то речь идет уже о 100 тысяч семей, которые смогут решить жилищный вопрос, — добавил Виталий Мутко.

Официально установленный предельный уровень ставки по «Льготной ипотеке» на текущий момент — 8%. Однако банки предлагают более низкий процент. Если рассчитать среднюю ставку по программе в топ-15 ипотечных банков, она будет равняться 7,6%. Например, в банке ДОМ.РФ минимальная ставка 6,8%. «Льготную ипотеку» можно получить не только на приобретение квартиры в новостройки, но и строительство частного жилого дома или покупку такого жилья от застройщика.

— Льготная программа важна не только для поддержки граждан, но и для развития экономики, поскольку в результате ее действия создается синергетический эффект во многих других сферах, связанных со строительством, — считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат также считает целесообразным рассмотреть вопрос о создании механизмов, которые позволят вести мониторинг качества исполнения заемщиком своих обязательств по договорам с банком. И своевременно реагировать на трудности заемщика, которые могут привести к потере заложенного имущества. Иначе нивелируется конечная цель госпрограммы — наличие жилья у граждан.

Также ДОМ.РФ выступает оператором льготных программ «Семейной ипотеки» (до 6%), «Дальневосточной ипотеки» (до 2%) «IT-ипотеки» (до 5%) и выплат 450 000 рублей многодетным семьям на погашение задолженности по кредиту. Россияне могут получить бесплатную консультацию по мерам поддержки по телефону «горячей линии» 8-800-775-11-22 и на портале спроси.дом.рф.