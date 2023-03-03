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НовостиПроисшествия3 марта 2023 12:14

Над Енакиево в ДНР сбит самолет

Мэр Енакиева Храменков сообщил о сбитом над городом самолёте 3 марта 2023 года
Сергей КУДРИН
Фото: телеграм-канал мэра города Романа Храменкова.

Фото: телеграм-канал мэра города Романа Храменкова.

Над городом Енакиево, в Донецкой Народной Республике, был сбит пролетавший самолёт. Сообщается, что оба пилота катапультировались, а принадлежность воздушного судна пока не установлена - ведётся разбирательство. Об этом в своем телеграм-канале пишет мэр города Роман Храменков.

В администрации Енакиево отметили, что над местом предположительного падения самолёта поднимается густой, чёрный дым. Всех горожан призывают покинуть улицы и временно укрыться в помещениях.

О состоянии лётчиков, как и о принадлежности самолёта какой-либо из сторон, пока ничего не известно. В ситуации разбираются власти ДНР. Местные жители начали публиковать снимки предположительно сбитого самолёта, однако конкретной информации пока нет. Храменков также выложил снимок, на котором видно, что самолёт, вероятнее всего, упал в районе частного сектора.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в середине февраля 2023 года младший сержант Алексей Фокин сбил самолёт ВСУ с полным боекомплектом.