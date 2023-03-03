В Москве убили одного из разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 марта 2023 года в Москве был обнаружен мёртвым один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, 1974 года рождения. Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах, учёного задушили во время ссоры. Личность убитого подтверждена.

Сообщается, что Ботиков в четверг находился в квартире на улице Рогова, где поссорился с 29-летним мужчиной. Связь мужчины и убитого пока не установлена, как и обстоятельства ссоры, однако известно, что убийца задушил Ботикова ремнём.

Преступника уже задержали, и во время допроса он полностью признал свою вину. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, однако статью пока не называют. Мужчине предъявлено обвинение, следователи будут ходатайствовать о заключении в СИЗО.

Ботиков работал в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в должности старшего научного сотрудника. Он получил награду от президента Российской Федерации Владимира Путина, за разработку вакцины «Спутник V», наряду с другими учёными, являющимися соавторами патента.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Хорватия открыла въезд в страну людям, привившимся от коронавируса вакциной «Спутник V». Разрешение вступит в силу с 1 апреля 2023 года.