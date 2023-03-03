ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»

Банк ВТБ предложил запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов». Долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства могут стать одной из мер поддержки семей с детьми, выступил с инициативой на Финансовом форуме РСПП президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Экспертное сообщество поддержало предложение.

«Поддерживаю идею – она решает несколько задач. Во-первых, это дополнительное стимулирование деторождения. Вторая задача – это формирование финансовой базы кредитных организаций: деньги, предназначенные для будущего детей, будут одновременно работать на улучшение финансовой базы банковского сектора», - отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, необходимо предусмотреть льготы, связанные с повышенной суммой депозитов, потому что до совершеннолетия ребенка на вкладе может накопиться сумма, превышающая 1,4 млн рублей. «Соответственно, люди, которые формируют такой вклад, должны быть уверены, что средства они гарантированно получат. Очевидно банки, имея такую гарантию со стороны государства и АСВ, будут устанавливать для этих долгосрочных вкладов – они, конечно, должны быть безотзывными – повышенные проценты. Эта безотзывность должна быть с исключениями – если какие-то чрезвычайные обстоятельства возникнут, не дай бог, с ребенком или будет веская причина опять же в интересах ребенка, гражданин должен иметь возможность досрочно снять эти деньги без потери дохода», – добавляет депутат.

Причина инициативы ВТБ заключается в том, что сейчас долгосрочного сберегательного инструмента, позволяющего формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию, на рынке нет. Срок же «детского» вклада можно устанавливать индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребенка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора, но только при условии целевого использования средств в интересах ребенка с документальным подтверждением – например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.