Политолог Суздальцев: Киев и НАТО хотят избавиться от Приднестровья

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Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал ситуацию в Приднестровье напряженной в связи с возможной интервенцией ВСУ. Своим мнением политолог поделился на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Суздальцева, для Киева вопрос Приднестровья является стратегическим, потому что наличие "за спиной" такого региона с российскими военными базами лишает их возможности вступления в НАТО. Также эксперт отметил, что нападение Киева на Приднестровье будет грубейшим нарушением международного права, поэтому Украина, вероятно, не станет вводить туда свои войска.

Напомним, министерство обороны РФ недавно сообщало о признаках подготовки ВСУ к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику, 24 февраля 2023 года военное ведомство зафиксировало крупное скопление личного состава и техники Украины на границе Приднестровья.