Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 марта 2023 15:13

Политолог Суздальцев: Киев и НАТО хотят избавиться от Приднестровья

Эксперт добавил, что в данный момент Киев к такому шагу не готов
Сергей ЧИКОВ
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал ситуацию в Приднестровье напряженной в связи с возможной интервенцией ВСУ. Своим мнением политолог поделился на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Суздальцева, для Киева вопрос Приднестровья является стратегическим, потому что наличие "за спиной" такого региона с российскими военными базами лишает их возможности вступления в НАТО. Также эксперт отметил, что нападение Киева на Приднестровье будет грубейшим нарушением международного права, поэтому Украина, вероятно, не станет вводить туда свои войска.

Напомним, министерство обороны РФ недавно сообщало о признаках подготовки ВСУ к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику, 24 февраля 2023 года военное ведомство зафиксировало крупное скопление личного состава и техники Украины на границе Приднестровья.