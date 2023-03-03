На Украине потребовали запретить продажи российской игры Atomic Heart

Вице-премьер Украины Федоров потребовал запретить мировые продажи российской игры Atomic Heart Фото: скриншот игры

Киев направил письма руководителям ведущих компаний в индустрии компьютерных игр с требованием снять с продажи игру Atomic Heart. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Продажи игр стартовали в ночь на 21 февраля. Не понравившаяся украинцам игра российского разработчика представлена на платформе Steam, а также в Xbox Store, PS Store и на VK Play.

Федоров рассказал о запросах на запрет игры, которая якобы «романтизирует коммунизм», в Twitter. Он прекрепил фотографии копий писем, отправленных главам компаний Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve Corporation.

Ранее KP.RU писал, что Atomic Heart стала самой популярной среди игроков на Xbox, обогнав Hogwarts Legacy. В шутер от первого лица в советской атмосфере за первые семь дней после выхода зашли около 120 тысяч игроков.