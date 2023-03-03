США расширили санкции против России Фото: REUTERS

Соединённые Штаты Америки снова расширили санкционные списки, включив в них ещё шесть человек с российским гражданством. Под американскими санкциями оказались чиновники, судьи и сотрудники Следственного комитета РФ, о чём заявили 3 марта 2023 года в Министерстве финансов США.

Сообщается, что в расширенные санкционные списки попали: заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская, а также следователь по особо важным делам СК РФ Андрей Задачин. Имена других троих попавших в чёрные списки не озвучивались.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Россия запретила 77 гражданам США въезд на свою территорию, в ответ на наложенные Белым домом санкции. Под ограничения попали американские губернаторы, представители военных компаний, поставляющих оружие киевскому режиму, и даже члены семей некоторых из политиков.