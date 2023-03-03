Кардиолог предупредила об опасности онемения пальцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиолог Юлия Черепнина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что онемение пальцев верхних конечностей возможно являться симптомом опасных заболеваний, в том числе может говорить о сосудистых, неврологических и ортопедических заболевания, таких как атеросклероз или инфекционные поражения нервной системы.

Черепнина заявила, что частое онемение пальцев рук может также быть связано с безобидными симптомами, среди которых сдавливание нервных окончаний мышц шеи, а также плече-воротниковой зоны в ходе сна из-за неправильного положения или же неудобных подушки.

«Любое длительное статическое напряжение, например при работе за компьютером в неудобной позе или при просмотре смартфона … также приводит к сдавлению нервных окончаний», - сказала врач, отметив, что такие проблемы скорее всего вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими нарушениями кровоснабжения.

Как сообщала «Российская газета», покалывание и онемение в пальцах рук, а также ногах могут указывать на дефицит важнейшего вещества - витамина В12.

Кроме того, ощущения в ногах могут говорить о рассеянном склерозе. Как писал ФАН, скованность и мышечные спазмы могут быть ранними признаками заболевания.