Диетолог Коробкина опровергла миф о несовместимости различных продуктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина в беседе с «Газета.RU» заявила о том, что опасность одновременного употребления некоторых продуктов преувеличена.

По ее словам, популяризаторы раздельного питания ошибаются заявляя об угрозе брожения и образования токсинов при смешивании продуктов. Специалист назвала такое представление о работе организма мифом.

Коробкина пояснила, что желудочно-кишечный тракт воспринимает еду в виде набора жиров, сахаров и аминокислот, «забирая» необходимые вещества, вырабатывая при этом ферменты, которые позволяют расщепить сразу часть различных жиров и белков. Однако, как отметила эксперт, желудок не умеет выбирать, что именно будет лучше переварить быстрее, а что - отложить.

Врач уточнила, что существует «тяжелое» сочетания продуктов, однако это тоже усваиваются, но через более длительный срок. Так, специалист рекомендовала не запивать молоком соленую рыбу, поскольку организм не сможет переваривать оба продукта.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с RT назвала продукты с нулевой и отрицательной калорийностью, отметив, что к такой еде относятся те продукты, на переваривание которых тратится примерно столько же или больше калорий, чем содержится в них.

Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рекомендовала не есть на завтрак круассан с кофе. Как писал «Пятый канал», специалист назвала круассан несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом, который запускает в организме процесс накопления жира.