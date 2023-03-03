Нутрициолог Каравацкая назвала продукты, перекус которыми усилит чувство голода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Когда уровень глюкозы в крови падает хочется перекусить. Это происходит примерно раз в четыре часа. Но бывает так, что наесться не получается, и причина тут в продуктах, которые выбираются в качестве перекуса.

Нутрициолог Дария Каравацкая назвала продукты, которые лишь разгоняют аппетит.

Из продуктов глюкоза с разной скоростью попадает в организм. Эта скорость называется гликемический индекс (ГИ). Продукты с высоким содержанием белков, жиров и клетчатки относят к медленным углеводам, у них ГИ будет низким, а значит, глюкоза медленнее попадает в кровоток. А вот простые углеводы (выпечка) – быстро поставляю глюкозу в кровь.

После употребления сложных углеводов глюкоза долго возвращается в норму, а вот простых – случается резкий взлет, а потом спад. А после такой «ямы» случается приступ голода, даже может появиться головокружение.

Но быстрые углеводы не самое хорошее решение. К ним относятся выпечка, сладости, шоколад, каши быстрой варки, белый шлифованный рис, белый хлеб, попкорн, кукурузные хлопья, чипсы, печенье, а также фрукты и корнеплоды.

Лучше исключить простые углеводы или комбинировать их с источниками белков и клетчатки. Тогда чувство голода не вернется долго.

Горькие травы, такие как укроп, руккола, петрушка, имбирь, все виды капусты, салаты тоже быстрые углеводы.

Кислые ягоды и фрукты - еще одна категория. Яблоки, киви, цитрусы, гранат, крыжовник раздражают стенки желудка и провоцируют аппетит.

Еще одна неподходящая категория – специи. Корица, куркума, лавр, тмин, розмарин, соль, которые щедро добавлены в блюдо, тоже подстегнут чувство голода.

Но при этом последние три группы будут полезны тем, у кого проблемы с

с аппетитом. Если после еды есть чувство тяжести, вздутия или чувство сонливости, то значит недостаточно активно вырабатываются ферменты и соляная кислота.

- А эти продукты будут стимулировать их выработку и улучшать аппетит и пищеварение, - говорит «Спорт экспрессу» Дина Каравацкая.

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