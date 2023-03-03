Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины Фото: REUTERS

В пятницу, 3 марта 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, где они оба дали большую пресс-конференцию. Во время этого выступления Зеленский не смог сдержать смех над словами о том, что Украина останется в прежних границах после конфликта.

Латвийский президент держал слово, и говорил громкую, уже несколько заезженную речь о том, что только Украина будет решать и диктовать условия, по которым Россия, якобы, подпишет мирное соглашение. В конце этой речи Левитс заявил, что «долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины».

На этих словах Зеленский вдруг рассмеялся, глядя на латвийского коллегу, но затем взял себя в руки и посерьёзнел.

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