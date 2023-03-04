Белый дом: США хотели бы, чтобы Китай оказал военную помощь Киеву Фото: REUTERS

США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны», об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кирби вновь высказал предостережение КНР от оказания «военной помощи России».

«По американским данным, «такого решения китайские власти еще не приняли», добавил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил госсоветника Китая Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в специальной военной операции на Украине - прим.) или поддержку в системном обходе санкций», - говорилось в сообщении.

Ранее Блинкен заявлял, что США очень обеспокоены тем, что Китай якобы рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи.

Ранее Госсоветник Китая Ван И задал вопрос главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?».

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