Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о вызове «брошенном» Российской Народной Республикой Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась во время брифинга и назвала Российскую Федерацию - Российской Народной Республикой. Ее слова опубликованы на государственном Youtube-канале.

В заключение своего выступления она анонсировала планы Байдена встретиться с Урсулой фон дер Ляйен в следующую пятницу.

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», - сказала Жан-Пьер.

Никто из журналистов или сотрудников администрации не поправил ее.

Как писал сайт KP.RU, зрители телеканала Fox News высмеяли слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках Джо Байдена.

Она назвала Байдена «лучшим коммуникатором», который есть в Белом доме.

Один из зрителей заявил, что ждет, когда Байден «порадует» всех «рассказами о своей битве с враждебными инопланетянами».

Кроме того, президент США Джо Байден знаменит своими оговорками. В феврале 2023 года Байден оговорился во время выступления по случаю 30-й годовщины закона о семейном и медицинском отпуске.

«Более половины женщин в моем кабинете, более половины членов моего кабинета, более половины женщин в моей администрации - женщины», - сказал он.

В марте 2022 года Байден заявил, что вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас уже были там. Это он сказал перед расквартированными на территории Польши американскими десантниками, говоря о сопротивлении украинских войск.

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