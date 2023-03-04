Джо Байдену удалили злокачественное образование на коже Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его лечащего врача.

По словам врача, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у Байдена.

Медик подчеркнул, что президенту необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога.

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля 2023 года бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, что вызывает «тревогу».

Джексон прокомментировал результаты обследования Байдена и призвал положить конец «утаиванию» данных о состоянии здоровья Байдена.

Он выразил сомнение, что нынешний президент США полностью здоров, указав также на то, что в распространенном в СМИ отчете не было сказано ничего о прохождении политиком когнитивных тестов.

«Большинство американцев видят, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке … Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы президент прошел этот тест и обнародовал результаты», - сообщил медик.

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