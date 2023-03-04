Посольство России: Британия сфабриковала инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Британии сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией, об этом заявили в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.

«В 2018 году эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент», - говорится в сообщении.

«Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», - указали в посольстве.

В посольстве добавили, что в британский МИД была направлена нота с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей.

«…На фоне русофобской истерии… очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», - уточнили дипломаты.

Как писал сайт KP.RU, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери вскоре после учений британской армии «Токсичный кинжал» при невыясненых обстоятельствах 66-летний перебежчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия якобы отравились нервно-паралитическим газом. Лондон огульно обвинил в произошедшем Россию и пригрозил новыми санкциями.

23 марта 2018 года саммит Евросовета принял резолюцию по делу об отравлении в Солсбери российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля с дочерью. Где поддержал британскую версию об «очень вероятной вине России».

МИД РФ назвал все обвинения бездоказательными и упрекнул Лондон в отказе от любого сотрудничества с Москвой в расследовании «дела Скрипаля».

15 октября 2018 года на заседании министров иностранных дел Евросоюза официально одобрили и утверждили санкции в связи с предполагаемым отравлением нервнопаралитическим химическим веществом в Солсбери.