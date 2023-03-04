Irish Times: Ирландская пенсионерка получила 16 недель колонии из-за скандала в отеле с украинскими беженцами Фото: REUTERS

Окружной суд города Бандон в Ирландии приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле, где проживают украинские беженцы, об этом сообщила газета Irish Times.

«Пенсионерка получила 16 недель колонии за нарушение порядка в гостинице, где размещались украинские беженцы», - говорится в публикации.

Издание уточнило, что «на суде она кричала, что украинцы насильники и преступники».

В статье пояснили, что 26 января она пришла в отель и на повышенных тонах спросила у персонала, сколько граждан Украины остановилось в нем и во сколько это обойдется ирландцам.

Как писал сайт KP.RU, в статье французского издания «Фигаро» сообщалось, с какими трудностями столкнулись французы, которые приютили беженцев из Украины. Их теперь в открытую называют «жертвами массированной пропаганды».

Французы столкнулись с украинской непосредственной жадностью и взвыли, что выделяемых на содержание беженцев денег не хватает, чтобы покрыть резко выросшие счета за воду, газ, электричество и прочую коммуналку.

Многие французы негодовали, что о своих стариках-французах, проработавших всю жизнь, правительство и на десятую долю не заботится так, как об украинских беженцах. У французов заканчиваются не только деньги, но и терпение.

Аналогичные настроения наблюдались в Германии, Швейцарии и даже в Польше. Было подсчитано, что содержание украинских беженцев в Германии обойдется государственной казне, минимум, в 15-17 миллиардов евро за год.

Власти Вены с 1 июня 2022 года планировали отменить бесплатную парковку для автомобилей с украинскими номерами. Австрийцы, как и другие европейцы, немного впали в ступор, когда увидели на каких машинах к ним приехали «бедные украинские беженцы».