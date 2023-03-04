Житель Артемовска рассказал о десятках брошенных тел солдат ВСУ в окрестностях города Фото: REUTERS

Тела украинских военных лежат десятками в окрестностях Артемовска, об этом рассказал эвакуированный местный житель Юрий Марченко РИА Новости.

Российские бойцы, освобождающие Артемовск, эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории.

«Нас вывезли на пункт, и пешком мы шли до другого пункта, 17 километров по грязи. И там в лесу, там у нас два леса, а мы леса эти обходили - десятками валяются, десятками!», - рассказал Марченко.

Собеседник уточнил, что «я у ребят спрашиваю: «Это кто — наши или те?». «Да, - говорит, - те», пояснил он.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта 2023 года Евгений Пригожин в видеообращении заявил, что «подразделения «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога».

Боец подразделения «Вагнер» сообщил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска находятся в зоне огневого поражения российской артиллерии.

Чешский генерал заявил, что Украина утратила возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи.

«Российская тактика смертельна для украинских войск», - сказал офицер.