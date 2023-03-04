Путин подписал указ о сделках с ценными бумагами, купленными у недружественных иностранцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных государств после 1 марта 2022 года. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе речь идет о сделках с акциями российских АО, ОФЗ, облигациями российских эмитентов.

Положения документа регулируют операции, при которых ценные бумаги либо бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российских АО, «приобретены после 1 марта прошлого года у лиц недружественных иностранных государств» и зачислены на счет в российском депозитарии.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин подписал указ, который предполагает установление внешнего управления над предприятиями, срывающими гособоронзаказ в случае военного положения. Права акционеров и полномочия руководства таких компаний будут приостанавливаться.

28 февраля 2023 года Путин подписал указ, который предполагает сохранение повышенных пенсий тем военным, кто возобновляет службу в должности с более низким окладом.