Умер Том Сайзмор, актер фильма «Спасти рядового Райана» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 61 года ушел из жизни американский актер Том Сайзмор, который известен миру по фильму «Спасти рядового Райана». Об этом сообщил журнал Variety, ссылаясь на слова его менеджера Чарльза Лаго.

«С большой грустью и печалью я должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор … в возрасте 61 года мирно ушел сегодня из жизни во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке», - приводит издание слова менеджера актера, который уточнил, брат и дети Тома Сайзмора были рядом с ним.

Как передает издание, 18 февраля 2023 года Том Сайзмор был госпитализирован после перенесенного инсульта, после которого образовалась аневризма головного мозга. Сообщалось, что с того момента актер был в коме в отделении интенсивной терапии.

Том Сайзмор известен миру по таким фильмам, как «Спасти рядового Райана», «Схватка», «Уайатт Эрп», «Перл-Харбор», «Черный ястреб» и другим.