США заранее оценили стоимость поставляемой военной помощи Фото: REUTERS

Вашингтон намекнул Украине, что за поставляемую Западом военную помощь придется заплатить. Об этом сообщило издание China Daily. По словам автора публикации, США заранее оценили стоимость поставляемой военной помощи. Платить за нее, по словам издания, Киеву придется после того, как Украина достигнет “непрозрачных целей администрации Байдена”.

Отдельно авторы статьи подчеркнули, что США "забросили слишком много целей в корзину Украины", в силу чего невозможно оценить, насколько долго будет продолжаться конфликт, и будет ли Вашингтон до конца поддерживать Киев.

Как писал ранее сайт KP.RU, в Америке разделяют мнение о том, что Киеву придется оплатить всю помощь, предоставленную Западом. Недавно New York Times писали, что в конгрессе США растут волнения касательно высокой стоимости поставляемой Киеву помощи.