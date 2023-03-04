Президент Путин провел встречу с сыном главы Чечни Ахматом Кадыровым

Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни. Фото: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чеченской республики Ахматом Кадыровым. О встрече сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграмм канале. Ахмат Кадыров занимает должность председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

Рамзан Кадыров уточнил, что встреча была неофициальной, в ходе встречи обсуждалась молодежная политика в регионе, но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова. Также глава Чечни сообщил, что президент Путин поделился с Ахматом Кадыровым личным опытом и видением мирного будущего. Отдельно Рамзан Кадыров заметил, что его сын был очень воодушевлен беседой с лидером России. Путин дал много советов, отметив важность продолжения пути Ахмата-Хаджи Кадырова для преумножения успехов. Также президент Путин не забыл поздравить Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о старшем сыне главы Чеченской республики Ахмате Кадырове, названному в честь своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.