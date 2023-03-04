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НовостиПолитика4 марта 2023 11:25

Российские военные ликвидировали почти 500 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки

Суммарно на всех направлениях ликвидировано до 880 боевиков ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции

Фото: Александр КОЦ

В субботу 4 марта 2023 года Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе ведения специальной военной операции отчиталось о ликвидации только лишь на Донецком направлении до 490 солдат ВСУ. На Купянском направлении уничтожено свыше 90 бойцов ВСУ, на Красно-Лиманском направлении до 150 человек, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях суммарно до 80 солдат.

Отдельно в сводке отметили информацию об успешном перехвате 12 реактивных снарядов систем залпового огня “HIMARS”. Также за сутки сбили 11 украинских беспилотников в Харьковской, Луганской, Донецкой, и Херсонской областях.

Напомним, с 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. О ходе проведения спецоперации сайт KP.RU ведет прямую трансляцию.