Российские военные ликвидировали почти 500 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции Фото: Александр КОЦ

В субботу 4 марта 2023 года Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе ведения специальной военной операции отчиталось о ликвидации только лишь на Донецком направлении до 490 солдат ВСУ. На Купянском направлении уничтожено свыше 90 бойцов ВСУ, на Красно-Лиманском направлении до 150 человек, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях суммарно до 80 солдат.

Отдельно в сводке отметили информацию об успешном перехвате 12 реактивных снарядов систем залпового огня “HIMARS”. Также за сутки сбили 11 украинских беспилотников в Харьковской, Луганской, Донецкой, и Херсонской областях.

Напомним, с 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. О ходе проведения спецоперации сайт KP.RU ведет прямую трансляцию.