Врачи назвали тяжелым состояние мальчика Федора из Брянской области

состояние мальчика тяжелое, но соответствует послеоперационному периоду Фото: https://t.me/avbogomaz

Состояние мальчика Федора, который пострадал от действий диверсантов в Брянской области, оценивается как тяжелое, но соответствует норме послеоперационного периода. Об этом сообщил главврач детской областной больницы Виктор Алекса в эфире телеканала Россия-24.

По словам лечащих врачей, послеоперационный период протекает без особенностей, тяжелое состояние обусловлено тем, что с момента операции прошло всего два дня. У Федора сохраняется болевой синдром. Ребенок находится под наблюдением врачей, медики стараются активизировать мальчика, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже. На ближайшие дни лечение расписано, он получает все необходимое, заверил врач.

Напомним, в четверг, 2 марта, Федор ехал в "Ниве" с еще двумя девочками в школу в соседнее село. На машину напали украинские террористы и обстреляли автомобиль. Водитель сразу погиб. Федор тоже получил огнестрельное ранение, но, несмотря на него, смог вывести двух девочек в лес, а после - добрался с ними до знакомых.

За проявленное мужество и отвагу мальчика представят к награде.

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