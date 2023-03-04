Психотерапевт объяснила колебания настроения весной и осенью

Психотерапевт Крашкина заявила, что весной и осенью человеку нужны дополнительные силы для адаптации Фото: Shutterstock

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО рассказала о том, что весной и осенью у человека могут наблюдаться колебания настроения, поскольку в эти времена года необходимы дополнительные силы для адаптации, отметив, что, стабильными являются только зима и лето.

«Весна и осень - это время перемен, когда человеку требуется откуда-то взять дополнительные силы, чтобы адаптироваться к весне - «выпустить листочки, а потом еще и цветочками зацвести», - заявила эксперт, отметив, что осенью также необходимы дополнительные силы для того, чтобы «сбросить листву и начать процессы консервации».

Крашкина посоветовала для поднятия бодрости духа заняться тем, что повышает самооценку в области физики тела, а также духовности, приведя в пример прогулки, занятия спортом, самообразование и любимые хобби.

Врач-психиатр «СМ-Клиники» Антон Денисенков в беседе с Life.ru заявил, что беспокойное время породило волну самолечения стресса разными успокоительными, предупредив, что подобное отношение к лекарствам вызывает ряд осложнений.