Сенатор Климов: Вашингтон предупредил Шольца о новой роли ФРГ в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предположил, зачем канцлер ФРГ Олаф Шольц мог летать в Вашингтон. Там ему могли сообщить о ключевой роли Германии в конфликте на Украине, а также о том, что ждет его, если политик решит отказаться, считает сенатор.

Официально Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц на личной встрече в Вашингтоне обсудили оказание Киеву всесторонней помощи, а также подтвердили готовность вводить ограничения против РФ.

Андрей Климов предположил, что ФРГ предложили взять на себя основные затраты на продолжение конфликта. Причем речь идет как о финансовой стороне, так и о танках и людях.

Вашингтон стремится превратить ЕС в собственную колонию, считает сенатор. Сейчас он занят устранением ключевой роли ФРГ в нем, а затем, вероятно, переключится на усмирение Франции.

— Если же Шольц рискнет «соскочить», то десятки тысяч военных США с их баз в ФРГ, сотни американских агентов, слышащих и читающих всё и всех в коридорах немецкой власти, вездесущие лоббисты Дяди Сэма в Берлине, Гамбурге не позволят, а если что, найдут ему замену, — уверен Климов.

Сенатор также считает, что Шольца специально позвали туда, где утечка информации маловероятна, для того, чтобы с ним пообщались и другие, секретные, высокопоставленные люди. Аналогичной «обработке» ранее в США подвергли Зеленского, отметил Климов.

Ранее сообщалось, что на встрече Байден и Шольц, вероятнее всего, не смогли договориться по поводу Украины, поэтому в СМИ событие попытались замять.