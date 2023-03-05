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НовостиПолитика5 марта 2023 11:32

ВСУ обстреляли Волноваху из американской РСЗО HIMARS

Представительство ДНР заявило об атаке 5 марта 2023 года по городу Волноваха из американской РСЗО HIMARS
Сергей ЧИКОВ
ВСУ обстреляли город Волноваха из американской РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли город Волноваха из американской РСЗО HIMARS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 5 марта 2023 года, произвели пуск двух ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Волноваха в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило в своем телеграмм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Пуск двух ракет из американской РСЗО HIMARS был произведен в 10 часов 20 минут со стороны населенного пункта Богатырь по городу Волноваха, уточняется в сообщении.

Районный центр Волноваха был взят под контроль России 11 марта 2022 года при участии группировки войск Донецкой Народной Республики. После освобождения Волновахи от бойцов ВСУ, были найдены документы, доказывающие подготовку Британией киевских солдат.