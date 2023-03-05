ВСУ обстреляли город Волноваха из американской РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 5 марта 2023 года, произвели пуск двух ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Волноваха в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило в своем телеграмм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Пуск двух ракет из американской РСЗО HIMARS был произведен в 10 часов 20 минут со стороны населенного пункта Богатырь по городу Волноваха, уточняется в сообщении.

Районный центр Волноваха был взят под контроль России 11 марта 2022 года при участии группировки войск Донецкой Народной Республики. После освобождения Волновахи от бойцов ВСУ, были найдены документы, доказывающие подготовку Британией киевских солдат.