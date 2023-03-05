Аналитики спрогнозировали, чего ждать от курса валют и цен на нефть в первую декаду марта Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В начале марта давление на российский рубль несколько снизилось, но данная тенденция может измениться в любой момент. Эксперты рассказали, чего ждать от курса валют, цен на нефть и фондового рынка в первую декаду марта.

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 74-78 за доллар, 79-83 за евро и 10,8-11,3 за юань, - говорит «Российской газете» Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Период, когда экспортеры продают валюты, был завершен, так что теперь рубль лишился этого фактора поддержки.

активно продают валюту, и до последней недели марта рубль лишился этого фактора поддержки. Тем не менее, Минфин держит руку на пульсе. С 7 марта ведомство уменьшит ежедневный объем продажи юаней на 39%, до 5,4 млрд рублей.

Положительные новости пришли из налоговой – поступление отчислений за первые два месяца 2023 года превысило 5 трлн рублей, что выше показателей прошлого года. Это тоже говорит о стабильности. А вот геополитические риски могут в любой момент изменить ситуацию.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит", прогнозирует, что цены на нефть в ближайшее время могут остановиться на отметке в 87 и 90 долларов за баррель марки Brent.

Что касается биржи, то российский рынок может возобновить подъем. Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" предлагает обратить внимание на бумаги экспортеров.

Они выиграли из-за прошлого ослабления рубля, но еще не заложили эти данные в котировки.

- Например, положительный взгляд по Северстали, ММК, НЛМК, Распадской и Мечелу, - отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым цена газа в Европе опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Согласно его прогнозу, относительно низкими цены на газ будут в течение первого полугодия, а ближе к лету начнут расти.

А вот прогноз о том, что доллар может стоить 100 или 200 рублей к 2025 году, не соответствует истинному положению вещей в состоянии российской экономики. Как объяснил "Известиям" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев для того чтобы такая стоимость американской валюты стала реальной, российская экономика должна рухнуть по отношению к экономике.