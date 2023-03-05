Аналитик Бовт дал советы, во что вкладывать деньги начинающим инвесторам весной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт дал советы начинающим инвесторам, во что вкладывать деньги.

По оценкам официальных ведомств, в последнюю неделю февраля инфляция в стране снизилась в годовом выражении до 11,01% против 11,36%. Прогноз ведомства на 2023 год минимум 5,5%.

Зимние месяцы на российском фондовом рынке принесли инвесторам противоречивые результаты. Сейчас инвесторы переключились на акции второго и третьего эшелона. Большое внимание уделяется золотодобывающему и металлургическому сектору. Так же выгодно инвестировать в компании, производящие калийные удобрения и компании связи – они показывают результат прибыли от 10 до 50%.

- В марте акции из перечисленных секторов скорее всего продолжат рост. Но вероятность 50/50, поэтому стоит очень внимательно следить за тенденциями на рынке, — отметил эксперт в беседе с «Ридусом».

Можно обратить внимание на золото, оно после коррекции снова стало пользоваться спросом. А вот на валютном рынке сильных колебаний не будет, поэтому покупку валюты лучше отложить на третью декаду марта.

- Нет колебаний, нет заработка, - отмечает аналитик.

А вот инвестировать в недвижимость не стоит. Сейчас недвижимость для инвестиций слишком дорогая, ждем, когда подешевеет.