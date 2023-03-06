В России хотят отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

В России предполагается перейти на электронные платежки ЖКХ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России рассматривают возможность отказаться от бумажных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги и перейти на электронные платежи. Подробности сообщает издание Известия.

Инициатива принадлежит Российскому экологическому оператору. Организация подсчитала, что ежемесячно на бумажные платежки для 50 млн российских домохозяйств расходуется около 50 тонн бумаги.

Сейчас эксперты разрабатывают алгоритм перехода на электронные платежные документы. Предполагается, что для пенсионеров, плохо владеющих компьютером, могут оставить возможность пользоваться бумажными платежками.

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