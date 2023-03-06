МВД отреагировало на слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел опровергло слухи об издании «приказа» по созданию добровольных ударно-штурмовых батальонов при ведомстве.

Данное изображение «приказа», которое распространили ранее в социальных сетях, с надписью «МВД России опровергает» появилось в Telegram-канале МВД Медиа.

«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударов-штурмовых батальонов», - сказано в сообщении ведомства.

Подобные «батальоны», как сообщается в тексте, якобы должны были быть созданы со среды, 8 марта.

Напомним, несколько дней назад, 1 марта, в МВД России опровергли еще одну информацию. В социальных сетях неизвестные распространяют заявления о том, что в Краснодарском крае незнакомцы предлагают ядовитые духи, указав на факты отравления после вдыхания их запаха. В ведомстве опровергли данные слухи.