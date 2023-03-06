Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выйдет в рейс 6 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова выйдет в свой первый самостоятельный рейс в понедельник, 6 марта. Об этом заявили в пресс-службе компании «Российские железные дороги» (РЖД).

Как передает РИА Новости, в РЖД уточняют, что Соколова будет вести пассажирский поезд № 115 на участке Екатеринбург - Дружинино сообщением Томск - Адлер.

Уточняется, что женщина получила свое удостоверение машиниста электровоза в январе этого года, став таким образом первой в РЖД женщиной, которой было доверено вести пассажирские поезда дальнего следования. В самостоятельный рейс она отправиться после трехмесячной практики, которую провела вместе с опытным наставником.

Напомним, с января 2021 года в России действует приказ Министерства труда РФ об утверждении сокращенного списка профессий, ограничивающего применение труда женщин. Россиянкам теперь официально разрешили многие «мужские» профессии.