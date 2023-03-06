Военнослужащие ракетных войск подарили цветы женщинам в Подмосковье накануне 8 марта Фото: стоп-кадр из видео

Военнослужащие РВСН поздравили всех женщин, которые проезжали и проходили через КПП во Власихе Московской области, с наступающим праздником 8 Марта. Водительницам и пешеходам дарили цветы. Улыбки получательниц порадовали стратегических ракетчиков не меньше, чем приятный сюрприз — самих девушек.

Акция «Вам, любимые!» прошла в преддверии Международного женского дня в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения. Военнослужащие Центра обеспечения Командования поздравляли всех проходящих и проезжающих через КПП представительниц прекрасного пола.

В ответ поздравляющие получили искренние благодарности и улыбки.

Ранее KP.RU рассказывал, что к 8 марта в Подмосковье основательно подготовились: в тепличных комплексах вырастили около 15 млн цветов. В основном садоводы, опираясь на спрос, отдали предпочтение розам и тюльпанам. Производители отмечают, что 10-15 лет назад самыми «ходовыми» были красные розы. Сейчас же больше предпочитают светлые и нежные пастельные оттенки.