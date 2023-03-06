Грузинские депутаты подрались во время рассмотрения законопроекта об иноагентах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты грузинского парламента устроили драку в понедельник, 6 марта, во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах, также проходит митинг против принятия документа.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предлагающий создать реестр неправительственных организаций, СМИ, а также, получающих финансирование от иностранного государства, внесли в парламент депутаты от оппозиционного движения «Сила народа».

Представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили о своем намерении поддержать документ, а если президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то заявили о планах его преодолеть.

На самом заседании началась драка между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами, которая перешла из зала заседания в холл парламента. Позже всех оппозиционных депутатов призвали покинуть зал заседания.

«Прогнали всех оппозиционных депутатов силой, в том числе женщин. Здание окружено полицией, не допускаются журналисты, что означает, что закон уже начал действовать», - сказала оппозиционный депутат Ека Херхеулидзе.

Параллельно проходит митинг у входа в парламент. Сторонники оппозиции выступают против документа. На месте находится полиция, которая окружила здание.

В минувший четверг, 2 марта, оппозиционные депутаты в парламенте Грузии пытались помешать началу рассмотрения этого законопроекта, что также привело к потасовке.