Александр Моор: «Обязательно будем поддерживать развитие небольших, но эффективных предприятий агропромышленного комплекса»

Александр Моор (в центре) гарантировал, что несмотря ни на какие сложности, расходы на поддержку агропромышленного комплекса всегда будут в бюджете региона. Фото: gubernator.admtyumen.ru

Глава региона побывал на ферме предпринимателя Соломона Шармазанова в поселке Березовка. В хозяйстве трудятся 63 человека. Здесь разводят молочных коров. Также в хозяйстве выращивают зерновые культуры, чтобы иметь собственную кормовую базу для стада в 1 тысячу 100 голов. В минувшем году фермерское хозяйство произвело свыше 2 тысяч 100 тонн комбикорма.

Предприятие развивается. Объем инвестиций в модернизацию производства превысил 15 миллионов рублей. Также здесь эффективно использует и региональные меры господдержки. Хозяйство на системной основе получает субсидию из бюджета области. В прошлом году общий объем субсидирования достиг 21 миллиона рублей. 6 миллионов из них направлено на модернизацию и закупку оборудования. Кроме того, предприятие освобождено от налога на имущество.

«Обязательно будем поддерживать развитие небольших, но эффективных предприятий агропромышленного комплекса», – отметил Александр Моор. Губернатор также подчеркнул, что поддержка областного бюджета помогает тюменским аграриям систематически, из года в год обновлять парк сельхозтехники и оборудования.

«Мы понимаем, что агропромышленный комплекс, безусловно, требует государственной поддержки. Несмотря ни на какие сложности, расходы на нее всегда будут в нашем бюджете», – гарантировал Александр Моор.