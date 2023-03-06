Польский Orlen запросит компенсаций от «Татнефти» и «Газпрома» за прекращение поставок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский энергетический концерн Orlen намерен добиться от российских компаний «Татнефти» и «Газпрома» выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа. Такое заявление сделал глава группы компаний Даниель Обайтек.

«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается», - заявил топ-менеджер в эфире радиостанции Zet.

У Orlen остался контракт на поставки нефти с российской «Татнефтью», - действующий до декабря 2024 года. Польская компания закупала 200 тысяч тонн сырья в месяц, но «Транснефть» заявила о прекращении транспортировки в конце февраля, указав на отсутствие маршрутных поручений.

Контракт PGNiG, в которую входит в Orlen, с «Газпромом» действовал до конца прошлого года, однако поставки газа были остановлены ранее - в апреле 2022 года из-за неуплаты по новой схеме в рублях. Как писал сайт KP.RU, PGNiG направила «Газпрому» запрос о судебном разбирательстве.

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