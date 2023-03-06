Глава Амурской области Василий Орлов: «Новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья в этом году получат 357 семей»

В Приамурье на новое жилье для переселенцев из аварийных домов в 2023 году выделят более 2 миллиардов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области в 2023 году новоселье отметят 357 семей: из аварийного жилья они переедут в новые квартиры. По словам губернатора региона Василия Орлова, расселение аварийного жилого фонда идет с опережением графика.

«С 2019 по 2022 год в планах было переселить более 3200 человек, фактически новое жилье мы предоставили 5400 амурчанам. В этом году новые квартиры по программе переселения получат 357 амурских семей. На это муниципалитеты получат более 2 миллиардов рублей», - сообщил Василий Орлов.

Программа по переселению из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, досрочно завершилась в 9 из 22 муниципалитетов Приамурья. За четыре года в ее рамках регион построил 17 многоквартиных домов. Новые квартиры уже получили жители Прогресса, Белогорского, Ивановского, Тамбовского, Шимановского и Ромненского муниципальных округов, а также Константиновского, Мазановского и Селемджинского районов.

Сейчас в области продолжают строить 21 многоэтажку. Амурчане получат полностью готовые квартиры – с чистовой отделкой, благоустроенной придомовой территорией, детскими и спортивными площадками во дворах. Кроме того, по поручению губернатора прорабатываются варианты приобретения жилья в Благовещенске для жителей Архаринского, Сковородинского, Тындинского муниципальных округов, Магдагачинского и Октябрьского районов. Новые квартиры купят для 201 семьи. Средства на это муниципалитеты получат в марте 2023 года.