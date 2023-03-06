Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин встретился по видеосвязи с главой Курганской области Вадимом Шумковым, который рассказал главе государства о практике «паспорта семьи мобилизованного», успешно действующей на территории региона. Концепция Путину пришлась по душе.

«Паспорт семьи мобилизованного» - это документ, в котором перечисляются все члены семьи гражданина, бывшего мобилизованным для участия в специальной военной операции. Там же указываются все потребности, нужды, проблемы этой семьи, с которыми государство может помочь справиться, пока их кормилец выполняет свой долг.

Владимир Путин оценил идею, и поддержал развитие этого проекта, с дальнейшим распространением на все регионы Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщал о том, как мобилизованный из Иркутской области оценивает обстановку в зоне СВО, какой у него быт, с каким настроением военнослужащий встаёт по утрам и многое другое.