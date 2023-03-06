Продлён прием заявок на Всероссийский конкурс монументальной патриотической скульптуры "Наши герои"

О ходе проекта мы спросили у члена жюри Конкурса, изобретателя, инженера-конструктора российского 3D принтера для арт-печати металлами, на котором будет изготовлена одна из работ участников, Андрея Матчина:

«...сразу после проведения первых лекций, посвящённых конкурсу, а всего мы провели их в семи городах по всей России, мы поняли, что идея проведения всероссийского конкурса была абсолютно правильной. Мы получили совершенно потрясающую обратную связь со всех уголков России. Информацию о конкурсе опубликовали более 250 групп и сообществ ВКонтакте и Одноклассников, публикации о конкурсе разместили более 150 региональных СМИ.

Работы на конкурс (их уже поступило около 300) приходят со всей страны – от школьников и студентов и до людей в возрасте.

За неделю до окончания конкурса мы получили ряд писем и звонков с просьбой продлить конкурс, чтобы дать возможность принять участие тем, кто не успевает подготовить свою заявку.

Мы посоветовались с членами жюри, оргкомитетом, и решили, что надо дать такую возможность, поэтому продлили срок приёма заявок до 20 марта 2023 года.

Со своей стороны хочу заверить, что продление срока приёма заявок не скажется на общих сроках конкурса. Скульптура одного из участников будет напечатана на нашем арт 3D принтере по металлу и установлена в одном и городов России на 9 марта. Сейчас идут последние согласования площадки».