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НовостиПолитика6 марта 2023 14:22

Автор расследования взрывов на «Северных потоках» Херш заявил, что США закрывают глаза на коррупцию Зеленского

По словам Херша, на Западе все прекрасно знают куда уходят присылаемые Киеву миллиарды
Сергей КУДРИН
Автор расследования взрывов на «Северных потоках» Херш заявил, что США закрывают глаза на коррупцию Зеленского, фото: East News

Автор расследования взрывов на «Северных потоках» Херш заявил, что США закрывают глаза на коррупцию Зеленского, фото: East News

Известный американский журналист Сеймур Херш, в последнее время знаменитый громким расследованием о терактах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассказал в интервью изданию The Grayzone о том, как США закрывают глаза на коррупцию киевского режима.

По словам Херша, американские политики прекрасно осведомлены о том, что присылаемые Владимиру Зеленскому сотни миллиардов долларов идут далеко не на оборонительные цели Украины. Однако они закрывают глаза на это, так как все конгрессмены от демократов в США попросту «упиваются ненавистью к президенту России Владимиру Путину».

Журналист отметил, что согласно данным проводимых в США опросов, около 60% людей, которым важна материальная сторона дела, выступают за скорейшее прекращение конфликта, а также за отказ от поставок вооружения и денег Киеву. Однако это успешно блокируется демократами в Конгрессе США, уверяет Херш.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Сеймур Херш опубликовал новое расследование, уличив Норвегию и США в совместных секретных операциях против России. Именно норвежские спецслужбы помогли Байдену подорвать российские газопроводы.

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