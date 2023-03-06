Автор расследования взрывов на «Северных потоках» Херш заявил, что США закрывают глаза на коррупцию Зеленского, фото: East News

Известный американский журналист Сеймур Херш, в последнее время знаменитый громким расследованием о терактах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», рассказал в интервью изданию The Grayzone о том, как США закрывают глаза на коррупцию киевского режима.

По словам Херша, американские политики прекрасно осведомлены о том, что присылаемые Владимиру Зеленскому сотни миллиардов долларов идут далеко не на оборонительные цели Украины. Однако они закрывают глаза на это, так как все конгрессмены от демократов в США попросту «упиваются ненавистью к президенту России Владимиру Путину».

Журналист отметил, что согласно данным проводимых в США опросов, около 60% людей, которым важна материальная сторона дела, выступают за скорейшее прекращение конфликта, а также за отказ от поставок вооружения и денег Киеву. Однако это успешно блокируется демократами в Конгрессе США, уверяет Херш.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Сеймур Херш опубликовал новое расследование, уличив Норвегию и США в совместных секретных операциях против России. Именно норвежские спецслужбы помогли Байдену подорвать российские газопроводы.

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