Эксперт назвал пять простых правил выбора честной микрофинансовой организации Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков в беседе с РИАМО рассказал, как избежать проблем при оформлении микрозайма. Чтобы случайно не стать жертвой мошенников, эксперт порекомендовал следовать пяти правилам по выбору МФО.

Андрей Петков посоветовал ознакомиться с политикой компании в отношении персональных данных. Документ размещают на сайте. Некоторые МФО допускают передачу персональных данных третьим лицам. Иногда можно договориться об исключении таких пунктов из договора.

Второе правило предосторожности гласит не указывать больше личной информации, чем требуется для получения денег.

Очевидным советом может показаться выбор только легальных компаний. Однако часто люди пренебрегают проверкой МФО на наличие в государственном реестре субъектов рынка микрофинансирования. Также организация должна состоять в саморегулируемых организациях и сотрудничать только с «белыми» коллекторами. Законно работающая МФО не сможет установить ставку выше одного процента в день, и насчитать долг более 1,5 суммы займа.

Проверить легальность организации можно с помощью поисковика. «Яндекс» отмечает их голубой меткой. Также Петков советует найти отзывы клиентов.

Последний совет также относится к очевидным: внимательно изучите условия договора. Все непонятные места необходимо разъяснить у консультанта организации или юриста.

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