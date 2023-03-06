Голливудский актёр Генри Кавилл пожертвовал миллион долларов в помощь жертвам землетрясения в Турции

Генри Кавилл оставил очень приятное впечатление у жителей Белека Фото: EAST NEWS

Сейчас в Турции проходят съёмки нового фильма Гая Ричи, в котором играет голливудский актёр Генри Кавилл. Оказалось, что знаменитый «Супермен» и «ведьмак Геральт» не остался в стороне от трагедии, случившейся в Турции, и сделал щедрое пожертвование в помощь пострадавшим от землетрясений. Об этом пишет турецкое издание Turkey Posts English.

Сообщается, что Кавилл пожертвовал в местные фонды, собирающие средства в помощь пострадавшим жителям Турции из-за землетрясений, миллион долларов из личных средств. Также актёр организовал поставку провизии и кормов для животных в регион.

Турецкая газета пишет, что Генри Кавилл оставил очень приятное впечатление у жителей Белека, в одном из отелей которого актёр остановился для временного проживания. Звезда оказалась непривередливой и скромной.

Ранее KP.RU сообщал о том, как вся Турция объединилась ради помощи людям, потерявшим жильё, работу и близких из-за разрушительных землетрясений, обрушившихся на страну с 6 февраля 2023 года.