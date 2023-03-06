Психолог Глебова предостерегла взрослых от желания поплакаться в жилетку детям после развода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Евгения Глебова, клинический, когнитивный, перинатальный психолог ответила, как поступить если после развода отец не хочет общаться с детьми.

Дети воспринимают все ситуации, наблюдая за эмоциональным состоянием взрослых и если мать дает понять, что все пропало, то ребенок воспринимает ситуацию как критичную. Таким образом зарождаются психотравмы.

В подобной ситуации стоит действовать иным путем: мама может честно сказать, что ситуация сложная, но надо давать понять ребенку, что жизнь не заканчивается. В таком случае ребенок понимает, что даже уход отца можно пережить.

А вот искать поддержку у детей мать не должна. Она должна быть опорой и поддержкой для них.

- Разрешить себе поплакать, побыть печальным – это нормально. Главное, не провалиться в состояние «я в трауре» и не вовлечь в это детей, - заключила психолог в беседе с "Газетой.Ru".

Кстати, расхождение интересов и планов на дальнейшую жизнь между супругами может быть предвестником развода. Еще одним предвестником расставания является угасание интереса к делам партнера и снижения градуса интимной жизни, пишет газета "Известия".

Еще одна причина развода - болезненные отношения. Многие сталкивались с понятием «абьюзивные отношения», из которых крайне сложно выйти, а кому-то повезло не знать данного понятия и его разрушительного действия. В беседе с ФАН психолог Артемий Сибирский рассказал, как распознать абьюз и что отличает людей данного типа.

В своб очередь, психолог Юлия Козубай советует внимательно присматриваться к будущей второй половинке, чтобы в последствии избежать расставания. До брака она рекомендует быть максимально открытыми и наблюдательными, передает "360".