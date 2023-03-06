Нутрициолог назвала блюда русской кухни, помогающие бороться со стрессом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нутрициолог «Азбуки вкуса» Марина Иванова перечислила блюда русской кухни, которые могут помочь справиться со стрессом. Прежде всего, это ферментированные продукты, к ним относятся квашеная капуста или кефир. Они не только борются со стрессом, но и укрепляют иммунитет.

Еще подходящие продукты - моченые яблоки, огурцы, творог, простокваша, ряженка, кефир, йогурт, квас и чайный гриб. Каждый из этих продуктов позволяет компенсировать недостаток какого-то витамина и выровнять баланс.

Например, квашенная капуста восполняет запас витамина С, а кисломолочные продукты богаты белком, кальцием, цинком.

- Благодаря действию полезных бактерий снижается нагрузка на иммунную систему и печень, что позволяет употреблять меньше лекарств и БАДов, — сказала Марина Иванова «Газете.Ru».

При высоком уровне стресса, недосыпе стоит ввести эти полезные продукты в свой организм, тогда проблему удастся нейтрализовать.

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