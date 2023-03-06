Врач Осипов объяснил, как этаж, на котором живет человек, влияет на здоровье Фото: Иван МАКЕЕВ

Здоровье человека во многом зависит от этажа, на котором располагается его жилплощадь. Жильцы первых этажей подвержены снижению иммунитета, они чаще страдают от легочных болезней, головных болей и тревожных расстройств.

Заслуженный врач РФ Андрей Осипов объяснил, за счет чего могут произойти сбои в организме.

На состояние человека влияют фобии и страхи, неудовлетворенность своим жильем. Состояние ухудшается из-за стресса и отсутствию прямого доступа к зеленым зонам.

Часто жильцам первых этажей не хватает света и это тоже серьезная проблема. Еще один минус – плохая вентиляция. Но ошибочно полагать, что высокие этажи станут спасение. Вовсе нет. Чем выше этаж, тем больше на здоровье будут влиять вибрации и скопления вредных газов.

Чем больше бетонных перекрытий под человеком, тем сильнее на него влияют магнитные поля.

- Отсюда снижение иммунитета, нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А если человек страдает от клаустрофобию поездка в лифте может вызвать паническую атаку, - заключил врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова рассказала РИАМО, как можно повысить иммунитет.

Для этого нужно соблюдать ряд правил практически идентичных для детей и взрослых и комплексов лечебных и профмероприятий, направленных на укрепление защитных свойств организма.

Кстати, весной возникает состояние авитаминоза. Игнорировать его нельзя, так как за зиму организм израсходовал все запасы. В итоге развивается хандра, снижается иммунитет, передает Москва 24. Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/01032023/555103?utm_source=CopyBuf