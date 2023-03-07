В Белоруссии задержали причастных к попытке диверсии с самолетом А-50 в «Мачулищах»

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании сотрудника спецслужб Украины и пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи».

Глава Республики Беларусь рассказал, что теракт готовился в Киеве, начало подготовки еще точно неизвестно, но предположительно — около 6-8 месяцев назад.

«Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист», — сообщил Лукашенко.

Диверсанта завербовала спецслужба Украины в 2014 году. Для операции в Белоруссии использовали самые высокие технологии. Готовили его СБУ, заключил президент.