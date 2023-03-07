Певица Юта выступила с праздничным концертом в «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко» Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Творческая бригада Центрального академического театра Российской Армии в лице певицы и композитора, заслуженной артистки РФ Юты, а также Андрея Кочинова и Ильи Баранова, выступающих перед военными и членами их семей, в преддверии Международного женского дня прибыли со специальной праздничной программой в филиал № 3 «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко» Министерства обороны РФ.

Артисты выступили для персонала госпиталя, врачей и медработников, а также военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию. Кроме того, они поздравили с наступающим праздником всех женщин, которые работают в госпитале.

В программе концерта были песни Юты «Жили-были», «Любимый мой», а также гимн военных на передовой - «Zа жизнь», «Мужчина защитник», «За Россию!», «Струна». Кроме того, прозвучала премьера песни «Я буду ждать тебя», которую Юта написала по дороге из Луганска, посвятив ее всем женщинам, которые ожидают своих любимых.

По окончании концерта артисты Театра Российской Армии вручили женской части коллектива госпиталя тюльпаны, а также поблагодарили за то, что они своим профессионализмом помогают военным вернуться в строй.