СКР проверит информацию о пыточной камере в аэропорту Мариуполя Фото: Следственный комитет России

СКР проверяет показания очевидцев, которые сообщили, что украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе. Там они издевались над гражданскими, а затем их расстреливали и хоронили поблизости. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Председатель федерального правоохранительного ведомства Александр Бастрыкин провел совещание в Херсонской области. На нем озвучили результаты и дальнейшие планы по расследованию преступлений украинских националистов из полка «Азов»* в ДНР.

На сегодня следователям уже известно, откуда боевики вели огонь по людям у торгового центра «Амстор». При осмотре территории обнаружили следы пребывания минометного расчета.

Также установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. Среди них оказался военнослужащий ВСУ Макаренко, убивший трех человек, а также пытавших пленных гражданин Республики Азербайджан Имаев. Оба стали фигурантами уголовных дел.

По данным СК России уничтожением Мариуполя полк «Азов»* занимался по указанию Киева.

*Экстремистская организация, запрещена в России

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