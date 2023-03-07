Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев рассказал о жизни в тюрьме

Алексей Улюкаев Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал о жизни в тюрьме и признался, что в заключении было тяжко. Интервью экс-чиновника, отбывшего наказания за взятку, размещено на YouTube-канале Naidi Mamonta.

По словам Улюкаева, он жил в бараке на 90 квадратных метров, в котором вместе с ним находились около 45 человек.

"У тебя нет личного пространства, его нет совсем, все прозрачно, - отметил Улюкаев. - И вот это очень тяжело, особенно сначала".

Экс-чиновник уточнил, что наибольшим наказанием для него было не столько само лишение свободы, сколько невозможность жить с теми людьми, с которыми хочется, а также необходимость находиться в одном помещении с другими заключенными, с которыми при других обстоятельствах никогда не пришлось бы быть рядом.

По его словам, отдушиной стала работа в библиотеке, где у него было "16 тысяч хороших друзей", которые никогда не предадут. Также со временем Улюкаев в заключении встретил и людей, с которыми ему было комфортно общаться.

Напомним, Алексей Улюкаев в конце 2017 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. Суд установил, что он требовал два миллиона долларов от руководителя "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по приобретению "Башнефти".

При этом сам осужденный утверждал, что стал жертвой провокации. Изначально чиновник находился под домашним арестом, а 15 декабря 2017 года – отправился в заключение. В мае 2022 года Алексей Улюкаев условно-досрочно освобожден из колонии.